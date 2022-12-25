



Никита Джигурда залез под юбку к возлюбленной

В последнее время Никита Джигурда все чаще появляется в обществе актрисы и певицы Ирэн Волынской. В этот раз пара провела романтический вечер в одном из столичных заведений.



Джигурда не может скрыть чувств к ней. Так, 61-летний Никита Борисович залез под юбку Волынской прямо на глазах посетителей грузинского ресторана!

Блондинка была шокирована поведением возлюбленного, ведь в это время она пыталась выйти в прямой эфир с подписчиками…



Волынская уже высказывалась по поводу отношений с Джигурдой, подчеркнув, что прекрасно относится к нему.

«Я обычно не комментирую личную жизнь, скажу так — у нас конфетно-букетный период, и мне не хочется, чтобы СМИ что-то переворачивали. Больше мне сказать нечего», — отмечала она в разговоре со «СтарХитом».