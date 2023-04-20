



Нигерия открывает прямой рейс в Израиль

Спустя десять лет после того, как Нигерия и Израиль подписали двустороннее соглашение о воздушных перевозках, путешественники из обеих стран теперь могут наслаждаться пятичасовым прямым перелетом вместо мучительного 15-часового перелета с пересадкой.



Ожидается, что прямые рейсы, которые начались в четверг, 20 апреля, откроют возможности для туризма и других крупных инвестиций между двумя странами, у которых уже есть огромный потенциал, которым они могут поделиться друг с другом.



Выступая на торжественной церемонии открытия рейса перед вылетом в Тель-Авив, бывший курирующий министр иностранных дел и государственный министр профессор Виола Адаку Нвалири сказала, что этот жест является завершением процесса, который начался в 2013 г. во время правления бывшего президента Гудлака Джонатана.



Министр сказала, что сокращение времени перелета "сократит стоимость, снизит риск для здоровья, а также улучшит туризм и рост экономики между странами".



Air Peace остается единственной нигерийской авиакомпанией, готовой взять на себя эту задачу.



Принимавший участие в церемонии посол Израиля в Нигерии Майкл Фриман назвал открытие прямого авиасообщения между странами "историческим днем".

сказал:



"Это означает огромный толчок для туризма, огромный толчок для тех, кто хотел посетить святую землю с 2000-летней историей, но не смог из-за стоимости транспорта. Это означает, что с 5-часовым перелетом можно просто переехать в Израиль на выходных и вернуться в течение дня. И приятно видеть, что нигерийская компания Air Peace делает это, что означает огромные доходы и огромные инвестиции для компании и Нигерии в целом. Мы увидим обмен иностранной валюты и огромные возможности для бизнеса. Мы также ожидаем гораздо больше инвестиций между странами".