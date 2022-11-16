



Нидерланды запретят "веселящий газ"

Правительство Нидерландов запретит использование закиси азота, широко известной как "веселящий газ", на фоне опасений по поводу риска для здоровья растущего числа молодых людей, использующих его.



Запрет вступит в силу в январе и делает незаконными покупку, продажу или владение веществом, сообщает ВВС.



Однако, власти заявили, что "веселящий газ" все еще можно использовать в медицинских целях и в пищевой промышленности.



В правительстве Нидерландов надеются, что запрет уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наркотиками.



По данным TeamAlert, "веселящий газ" стал причиной 1800 аварий в Нидерландах за последние три года.