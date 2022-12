Ниагары частично обледенели из-за зимнего шторма: красочные кадры

Ниагарский водопад из-за зимнего шторма частично обледенел, что, по сути, является довольно редким явлением.



Об этом сообщает New York Post.



Туристы фотографируют необычные изменения на Ниагарах, где вода покрылась льдом. Это произошло в районе штата Нью-Йорк и канадского Онтарио после мощной метели, обрушившейся на Буффало.



Полностью обледенеть водопад не может из-за огромного потока воды, потому такое невероятное зрелище привлекает еще больше туристов. По данным издания, за всю историю он замерзал лишь пять раз.



