



NFT-коллекция Дональда Трампа была полностью распродана, цены выросли

Коллекция цифровых торговых карт Дональда Трампа, выпущенная в виде NFT, была полностью распродана в пятницу, на следующий день после ее первоначального выпуска.



Согласно данным OpenSea, на момент написания статьи объем торгов коллекцией составил 900 ETH, или около $1,08 млн. Минимальная цена карточки составляет 0,19 ETH, или около $230, что более чем в два раза превышает первоначальную цену в $99.



Некоторые NFT из коллекции продаются по гораздо более высоким ценам. One-of-one, самые редкие из NFT, составляющие 2,4% от коллекции в 45 000 единиц, продаются в среднем по цене около 6 ETH.



Одна из этих редких торговых карточек с изображением 45-го президента, стоящего перед статуей Свободы с факелом в руках, в настоящее время продается по цене 20 ETH, или около $24 000.