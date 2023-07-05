



Невеста Роналду стала лицом модного бренда

Подруга и мать детей Криштиану Роналду Джорджина Родригез познакомилась в свое время со звездным футболистом, когда работала в магазине известного бренда. Теперь красавице именитые марки сами предлагают выгодные сделки.



Фото новой рекламной кампании невеста Роналду опубликовала в Instagram.



Джорджина стала лицом модной марки GUESS. Фотосессия прошла в историческом здании 19 века в Мадриде.



"Мы рады представить Джорджину, ставшую лицом нашего бренда. Она сильная, уверенная в себе и решительная женщина. Кампания и локация не только точно отражают ее натуральную красоту, но и чувственный динамизм, внутреннюю силу, прекрасно отражающие видение бренда и его стиль" , – прокомментировал событие соучредитель марки Пол Марчиано.



После объявления о сотрудничестве Джорджины с маркой, ее фото появились в центре Рима в бутиках бренда.



Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.

