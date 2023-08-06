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Нетипичная агрессия: в США выдра напала на отдыхающих
06.08.2023 04:33 Ирина Демьянова

Нетипичная агрессия: в США выдра напала на отдыхающих


Инцидент произошел на реке Джефферсон в штате Монтана. Три женщины находились у берега реки, когда на них напала выдра, сообщает CNN.

Женщины позвонили в 911. Все они получили медицинскую помощь, но одна из них была серьезно ранена. Ее доставили в больницу вертолетом.

Причины подобного поведения выдр неизвестны. Ученые предполагают, что где-то рядом могли находиться их детеныши.

Местные власти уже предупредили отдыхающих об агрессивных выдрах с помощью предупреждающей таблички. Пока что они планируют этим ограничиться.

Недавно проблемы с выдрой были и во Калифорнии. Животное не проявляло агрессию, а принялось отбирать доски для серфинга у отдыхающих. 

Подобные действия не типичны для выдр. Местные власти повесили на пляже табличку с предупреждением о выдре. Они также надеются отловить животное и отправить для изучения ученым.

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