



Netflix удвоит пожертвования United Hatzalah

Гигант потокового вещания Netflix согласился сделать пожертвования, а затем удвоил их в пользу United Hatzalah, израильской волонтерской организации скорой медицинской помощи, через ювелирный бренд SXS Jewels.



Компания SXS Jewels сообщила в Instagram, что на каждую покупку их ожерелья “Звезда Давида” или “Хай” будет скидка 18 процентов, а доходы пойдут непосредственно в United Hatzalah. Netflix компенсирует, а затем удвоит сумму этих пожертвований.



United Hatzalah – крупнейшая независимая, некоммерческая и полностью добровольная организация скорой помощи, предоставляющая бесплатную неотложную медицинскую помощь по всему Израилю. Базирующаяся в Иерусалиме организация насчитывает более 6500 волонтеров по всей стране.



Во время продолжающейся войны между ХАМАСом и Израилем ее цель – собрать 20 миллионов долларов, которые будут использованы для покупки аварийного оборудования для лечения раненых израильтян, а также защитного снаряжения для добровольцев United Hatzalah.