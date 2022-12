Netflix сообщил дату премьеры сериала о Меган Маркл и принце Гарри

Сериал под названием "Гарри и Меган" прольет свет на историю любви пары. Первые три эпизода выйдут на Netflix 8 декабря, а последующие 3 – 15 декабря.



1 декабря Netflix показал тизер, из которого понятно, что проект покажет личные фотографии из совместной жизни Меган и Гарри, в частности их свадьбы, поездки в Африку и во время беременности Меган. Кроме радостных моментов зрители увидят напряженные дни в королевской семье.



"Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями", – говорит принц Гарри. "Я должен был сделать все возможное, чтобы защитить свою семью".



"Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас?" – добавляет Меган.



В понедельник Netflix озвучил дату премьеры и показал трейлер. В ролике принц Гарри говорит: "Никто не знает правды. Мы знаем!"

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4