



Netflix снимет новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Компания Netflix работает над несколькими проектами с Меган и Гарри, включая документальный сериал Heart of Invictus, посвященного Invictus Games.



"Мы ценим наше партнерство с Archewell Productions. Гарри и Меган стали крупнейшим документальным дебютом Netflix за всю историю, и мы продолжим совместную работу над рядом проектов, включая предстоящий документальный сериал Heart of Invictus", - рассказал представитель Netfliх о сотрудничестве с парой, сообщает People.

