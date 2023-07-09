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Netflix снимет новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл
09.07.2023 20:46 Ирина Демьянова

Netflix снимет новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Компания Netflix работает над несколькими проектами с Меган и Гарри, включая документальный сериал Heart of Invictus, посвященного Invictus Games.

"Мы ценим наше партнерство с Archewell Productions. Гарри и Меган стали крупнейшим документальным дебютом Netflix за всю историю, и мы продолжим совместную работу над рядом проектов, включая предстоящий документальный сериал Heart of Invictus", - рассказал представитель Netfliх о сотрудничестве с парой, сообщает People.
 

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