



Netflix показал новый трейлер "Гарри и Меган": ожидается 2 часть премьеры

Финальные три эпизода документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл выйдут на Netflix 15 декабря. А пока стриминг подогрел зрительский интерес новым трейлером шоу.



В этом документальном сериале Гарри и Меган лично рассказывают о своем сложном пути – от начала отношений до выхода из королевской семьи.

Из трейлера становится ясно, что мы услышим и увидим, почему Гарри и Меган решили покинуть королевскую семью. В трейлере намекают на разговоры о манипуляциях королевской семьи, как они нанимали людей для распространения дезинформации.