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Netflix показал новый трейлер "Гарри и Меган": ожидается 2 часть премьеры
14.12.2022 20:42 Наталья Богинская

Netflix показал новый трейлер "Гарри и Меган": ожидается 2 часть премьеры

Финальные три эпизода документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл выйдут на Netflix 15 декабря. А пока стриминг подогрел зрительский интерес новым трейлером шоу.

В этом документальном сериале Гарри и Меган лично рассказывают о своем сложном пути – от начала отношений до выхода из королевской семьи. 
Из трейлера становится ясно, что мы услышим и увидим, почему Гарри и Меган решили покинуть королевскую семью. В трейлере намекают на разговоры о манипуляциях королевской семьи, как они нанимали людей для распространения дезинформации.



"Они будут радостно врать, чтобы защитить моего брата. Не будут говорить правду, чтобы защитить нас", – говорит Гарри.

Меган продолжает: "Меня не бросили волкам – меня скормили волкам".

“Они хотели быть свободными. Были способны любить и быть счастливыми. Это дало нам шанс создать тот дом, которого мы всегда хотели”, – говорится в трейлере.

Сняла эту хронику, в которую вошли интервью с принцем Гарри, Меган и их близкими, номинантка на Оскар Лиз Гарбус.

"Приятно иметь возможность доверить кому-то нашу историю – опытному режиссеру, работой которой мы давно увлекаемся", – считает пара .

Британский принц Гарри "абсолютно не жалеет" о сериале на Netflix,  посвященом ему и его супруге Меган Маркл.

Вышел официальный тизер фильма про Гарри и Меган от Netflix.

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