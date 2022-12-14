Netflix показал новый трейлер "Гарри и Меган": ожидается 2 часть премьеры
Финальные три эпизода документального сериала о принце Гарри и Меган Маркл выйдут на Netflix 15 декабря. А пока стриминг подогрел зрительский интерес новым трейлером шоу.
В этом документальном сериале Гарри и Меган лично рассказывают о своем сложном пути – от начала отношений до выхода из королевской семьи.
Из трейлера становится ясно, что мы услышим и увидим, почему Гарри и Меган решили покинуть королевскую семью. В трейлере намекают на разговоры о манипуляциях королевской семьи, как они нанимали людей для распространения дезинформации.
"Они будут радостно врать, чтобы защитить моего брата. Не будут говорить правду, чтобы защитить нас", – говорит Гарри.
Меган продолжает: "Меня не бросили волкам – меня скормили волкам".
“Они хотели быть свободными. Были способны любить и быть счастливыми. Это дало нам шанс создать тот дом, которого мы всегда хотели”, – говорится в трейлере.
Сняла эту хронику, в которую вошли интервью с принцем Гарри, Меган и их близкими, номинантка на Оскар Лиз Гарбус.
"Приятно иметь возможность доверить кому-то нашу историю – опытному режиссеру, работой которой мы давно увлекаемся", – считает пара .
Британский принц Гарри "абсолютно не жалеет" о сериале на Netflix, посвященом ему и его супруге Меган Маркл.
Вышел официальный тизер фильма про Гарри и Меган от Netflix.