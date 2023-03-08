



Нетаниягу приказал уволить работавшую с Беннетом сотрудницу офиса премьера

Старший администратор, которая ранее десять лет работала с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, была уволена со своей должности в его офисе якобы потому, что она осталась работать с Нафтали Беннетом, занявшим пост премьер-министра в 2021 году, сообщила общественная телерадиокомпания "Кан".



Линор Офир пользовалась достаточным доверием Нетаниягу, чтобы включить ее в так называемый "аквариум" — группу людей, которые имеют ближайший физический доступ к премьер-министру.



После того, как Беннет сменил Нетаниягу, прервав его 12-летнее пребывание у власти, Офир осталась работать с новым премьер-министром.



"Кан" со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что ближайшее окружение Нетаниягу было недовольно тем, что Офир работала под руководством Беннета, и поэтому ее уволили. В отчете не говорится, получила ли опальная чиновница другую должность.

