



Нетаниягу: действия Аббаса требуют всеобщего осуждения

Председатель оппозиции и партии Ликуд Биньямин Нетаниягу отреагировал на заявления председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 17 августа.

"Антисемитские высказывания Абу-Мазена возмутительны и заслуживают всеобщего осуждения. Лапид обязан потребовать от всех своих партнеров по коалиции однозначно осудить опасные заявления Абу-Мазена, разжигающих ненависть к Государству Израиль и еврейскому народу", - сказал он.