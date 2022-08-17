Новости » Life Style
17.08.2022 17:32 Алина Груднева

Нетаниягу: действия Аббаса требуют всеобщего осуждения

Председатель оппозиции и партии Ликуд Биньямин Нетаниягу отреагировал на заявления председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

 
Соответствующее заявление он сделал в среду, 17 августа.
 
"Антисемитские высказывания Абу-Мазена возмутительны и заслуживают всеобщего осуждения. Лапид обязан потребовать от всех своих партнеров по коалиции однозначно осудить опасные заявления Абу-Мазена, разжигающих ненависть к Государству Израиль и еврейскому народу", - сказал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы