Нет слов: певица Шер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом
76-летняя певица Шер похвасталась в сети шикарным кольцом с крупным бриллиантом, который ей подарил ее партнер Александр Эдвардс.
Фотографию кольца певица опубликовала в Twitter.
"Нет слов, Александр", - написала Шер.
Фотография шикарного кольца стала причиной появления слухов о том, что Шер выходит замуж за своего бойфренда, который младше ее на 40 лет. Однако певица не сообщала о помолвке.
THERE R NO WORDS,— Cher (@cher) December 25, 2022
ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv