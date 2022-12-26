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Нет слов: певица Шер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом
26.12.2022 10:26 Ольга Белозерова

Нет слов: певица Шер похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

76-летняя певица Шер похвасталась в сети шикарным кольцом с крупным бриллиантом, который ей подарил ее партнер Александр Эдвардс.

Фотографию кольца певица опубликовала в Twitter.

"Нет слов, Александр", - написала Шер.

Фотография шикарного кольца стала причиной появления слухов о том, что Шер выходит замуж за своего бойфренда, который младше ее на 40 лет. Однако певица не сообщала о помолвке.

 

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