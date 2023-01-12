



Нет – готовке, да – наслаждению: новые блюда в “Доме охотника”

Кто умеет готовить мясо? Можно поспорить, что многие, но в спешке серых будней, насладиться им крайне сложно. Лишь в темпе поглотить, чтобы утолить голод.



Ресторан “Дом охотника” подарит особую атмосферу и поможет наконец-то растянуть минуты удовольствия, ощущая разливающееся внутри тепло с каждым новым кусочком свежего и сочного мяса.







Среди блюд, которые предлагает сельский охотник: салат Шанклиш, кусочки асадо из коптильни, которые вам подадут на персональном гриле и телятина на кости.



Если же вы не являетесь поклонником мясных блюд, то сможете оценить вино, производящееся вручную на винодельне Har Zemer в Дишоне под торговой маркой ресторана. Здесь вы найдете красные купажи из сортов каберне, сира, мерло и барбара. Белые сорта и розовые вина.





Ну а самое главное: готовить не придется, несмотря на первый вопрос. Лишь расслабляться и при желании самостоятельно выбрать разделку, посетив эффектную мясную выставку в “Доме охотника” на выходных.

















