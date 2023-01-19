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Несси ушла из Шотландии: "Лохнесское чудовище" замечено у берегов США – видео
19.01.2023 20:22 Наталья Богинская

Несси ушла из Шотландии: "Лохнесское чудовище" замечено у берегов США – видео

Змееподобное морское существо, поразительно напоминающее Лохнесское чудовище, было замечено у берегов Северной Каролины, что вызвало предположение, что Несси ушла из Шотландии.

Огромный зверь был замечен в воде у пляжа Атлантик-Бич. Потрясенные очевидцы задались вопросом, что это за существо, а некоторые предположили, что это было мифическое шотландское чудовище.

Журнал Chasin Tails Outdoors Bait & Tackle, разместивший видео с монстром, считает, что не “то, что можно увидеть каждый день”.

Тысячи пользователей социальных сетей обратились к комментариям, чтобы опубликовать свои теории в Интернете.

Некоторые предположили, что на самом деле это был “аллигатор”», в то время как другие предположили, что зверь на самом деле был “детенышем кита”. 
Некоторые пользователи указали на сходство с мифическим Лох-Несским чудовищем из Шотландии.

 


Считается, что Лох-Несское чудовище представляет собой крупное морское существо, однако, многие сомневаются, существует ли оно на самом деле.

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