



Несси ушла из Шотландии: "Лохнесское чудовище" замечено у берегов США – видео

Змееподобное морское существо, поразительно напоминающее Лохнесское чудовище, было замечено у берегов Северной Каролины, что вызвало предположение, что Несси ушла из Шотландии.



Огромный зверь был замечен в воде у пляжа Атлантик-Бич. Потрясенные очевидцы задались вопросом, что это за существо, а некоторые предположили, что это было мифическое шотландское чудовище.



Журнал Chasin Tails Outdoors Bait & Tackle, разместивший видео с монстром, считает, что не “то, что можно увидеть каждый день”.



Тысячи пользователей социальных сетей обратились к комментариям, чтобы опубликовать свои теории в Интернете.



Некоторые предположили, что на самом деле это был “аллигатор”», в то время как другие предположили, что зверь на самом деле был “детенышем кита”.

Некоторые пользователи указали на сходство с мифическим Лох-Несским чудовищем из Шотландии.

Считается, что Лох-Несское чудовище представляет собой крупное морское существо, однако, многие сомневаются, существует ли оно на самом деле.