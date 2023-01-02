



Несовершеннолетний поклонник сделал Гагариной предложение прямо на сцене

Несовершеннолетний поклонник сделал российской певице Полине Гагариной предложение руки и сердца прямо во время концерта.



Об этом сообщает издание "Super.ru".



Ситуация с влюбленным "Ромео" произошла в новогоднюю ночь. 16-летний парень не постеснялся и подошел к сцене, на которой стояла певица.



Юноша был не с пустыми руками. Он принес с собой кольцо. Гагарина была растрогана предложением от 16-летнего фаната, но была вынуждена ответить отказом. "Возрастная пропасть", - пояснила артистка.