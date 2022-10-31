



Несмотря на угрозу теракта: в ЮАР состоялся ЛГБТ-марш

В субботу более 3000 человек приняли участие в первом прайде в Южной Африке после пандемии COVID-19.



Участники прайда прославляли ЛГБТ-сообщество, проигнорировав предупреждение США о возможной террористической атаке в этом районе. Об этом сообщает Associated Press.



Правительство США на этой неделе предупредило о возможном нападении в районе Сэндтон в Йоханнесбурге, где проходил марш. Власти ЮАР выразили обеспокоенность в связи с тем, что США не предоставили достаточно информации, чтобы придать достоверность предполагаемой угрозе.



Организаторы мероприятия заявили, что марш не будет сорван из-за какой-либо угрозы.