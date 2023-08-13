



Несмотря на угрозу для жизни Кэти Прайс сделала очередную пластическую операцию

Кэти Прайс снова легла под нож, что побудило хирургов предупредить, что она рискует своей жизнью в поисках идеального внешнего вида, пишет OK!



45-летней бывшей модели не привыкать к хирургическому столу, но источник сообщил, что, несмотря на предупреждение о том, что она может умереть, “она сделает все ради славы и успеха”.



На эксклюзивных фотографиях, полученных OK!, Кэти была замечена выходящей из клиники в Бельгии после пластики носа и ряда других инвазивных операций.



Последний визит Кэти Прайс к хирургу заставил друзей опасаться, что она ставит свое стремление к славе OnlyFans и молодости выше своего здоровья.



Мама пятерых детей с повязками на носу и животе была замечена выходящей из бельгийской BeClinic после еще одной операции на носу, подтяжки губ и абдоминальной гравировки — формы липосакции для создания шести кубиков.



Источник, близкий к звезде, эксклюзивно сообщает нам, что Кэти “игнорирует все угрозы” и сделает “абсолютно все”, чтобы получать деньги с платформы онлайн-трансляций — даже если это означает смерть на операционном столе.



Они добавили: “Она могла умереть на операционном столе, но она игнорирует угрозы. Это все для OnlyFans – это ее самый большой заработок, и она пойдет на все ради славы и успеха. Кроме того, она отчаянно хочет иметь лицо и фигуру, которые изначально сделали ее знаменитой, но она не понимает, что все эти операции делают ее еще хуже”.



Другой источник недавно заявил, что последнее пребывание Кэти за границей было связано с “корректирующей операцией, чтобы исправить некоторые ранее неудачные операции”, и что звезда не могла дождаться, когда она будет “готова к лету” в своем новом образе.



Доктор Аамер Хан, врач-косметолог из Harley Street Clinic , предупредил, что бесчисленные операции звезды с течением времени становятся все более опасными для жизни, и советует Кэти быть осторожной, прежде чем бронировать новые операции.



Он объяснил: “Каждый раз, когда кто-то подвергается общей анестезии, шанс не выйти из нее составляет 1 к 100 000. Кэти, как и любой человек, перенесший столько операций под общим наркозом, может умереть под ножом”.



