



Несмотря на санкции: жена Пескова отдыхает в Израиле

Запад вводит санкции против высокопоставленных чиновников в России, но это не мешает их женам отдыхать за границей. Супруга одного из них была замечена в последние дни загорающей в Тель-Авиве.



Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, последние несколько дней находилась в частном отпуске в Израиле и остановилась в Тель-Авиве. Об этом сообщает Jerusalem Post.



По информации прессы, Навка остановилась в отеле "Кемпински". Супруга Дмитрия Пескова также находится под санкциями западных стран.