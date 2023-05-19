



Несмотря на ракетную угрозу у многих израильтян нет доступа к убежищам

Расположенный в 20 километрах от Газы кибуц Урим на прошлой неделе подвергся непрерывным ракетным обстрелам со стороны палестинских вооруженных групп.



Как и во многих других жилых районах региона, которые часто называют "оболочкой Газы", ​​в большинстве домов нет бомбоубежищ. В детских садах есть приюты. Многие предпочитают спать там во время эскалации насилия.



Израиль захватил Газу во время ближневосточной войны 1967 года. Затем на территории поселились тысячи израильтян, живущих среди более 1 миллиона палестинцев. В 2005 году правительство Израиля приняло решение в одностороннем порядке эвакуировать израильских жителей с территории, оставив ее под контролем Палестинской автономии. Противники эвакуации предупредили, что Газа станет благодатной почвой для террористической деятельности против Израиля.



В 2007 году террористическая организация ХАМАС жестоко свергла ПА и с тех пор контролирует территорию. ХАМАС не признает Израиль и с тех пор провел четыре войны против еврейского государства в дополнение к нескольким ожесточенным раундам насилия.



С тех пор по Израилю было выпущено более 10 000 ракет. Благодаря сложной системе ПВО, большинство ракет не привели к жертвам, но их ущерб населению и экономике велик.



Многие люди в районах, прилегающих к границе с Газой, регулярно получают психиатрическую помощь, травмированные годами внезапных обстрелов. Экономические последствия вспышек насилия, которые наносят ущерб предприятиям в этом районе и вынуждают людей отсутствовать на работе, оцениваются в миллионы долларов США на протяжении многих лет.



По словам Йосси Алкоби, президента Ассоциации ремесленников и промышленности, командование тыла израильских вооруженных сил недооценивает количество малых и средних предприятий, не имеющих надлежащего убежища. По его оценке, почти 90% предприятий не могут работать во время конфликтов.



"Государство обязано предоставить убежище, предоставить бюджет и увеличить промышленные площади, которые будут построены в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности", — сказал Алкоби The Media Line.



"Это вопрос времени, когда мы окажемся в более широком конфликте. Мы окружены врагами", — добавил он.



В стране насчитывается около 620 000 малых и средних предприятий, в которых занято более 2,5 миллионов израильтян. Во время эскалации Командование тыла рекомендует сотрудникам предприятий, не имеющих надлежащего убежища, оставаться дома. Цена этой политики огромна.



В то время как районы в непосредственной близости от границы с Газой получили государственную поддержку для строительства бомбоубежищ, это не относится к местам, которые находятся в 20 и более километрах от взрывоопасной границы. По мере того, как палестинские вооруженные организации увеличивают дальность своих ракет, все больше и больше израильтян нуждаются в таких убежищах.



Убежища не гарантируют полной защиты, но за годы арабо-израильского конфликта они спасли бесчисленное количество жизней.



С 1990-х годов все новые здания в Израиле должны строиться с индивидуальными бомбоубежищами для каждого дома. Но со многими существующими зданиями и домами, построенными до этого, есть большой пробел, который необходимо заполнить.



Согласно многочисленным отчетам государственного контролера и омбудсмена, почти 28% израильтян не имеют в непосредственной близости бомбоубежища. Командование тыла израильских вооруженных сил, которое инструктирует граждан о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, имеет краткий список вариантов, из которых люди могут выбирать при ракетном обстреле. Если в доме нет убежища, в многоквартирных домах обычно есть общие укрытия.



Но в таких местах, как кибуц Урим и других, таких вариантов просто не существует.



Хаим Фейглин — вице-президент Израильской ассоциации подрядчиков и строителей. По его оценкам, примерно половина населения страны, которое за последние десятилетия удвоилось, не имеет убежища. Процесс изменения этого напрямую связан с проектами обновления городов, которые необходимы для большей части жилья в Израиле.



"Мы говорим об очень длительных процессах. На преодоление этого разрыва уйдет не менее десяти лет", — сказал он.



Пронизанное бесконечной бюрократией обновление городов в Израиле — кропотливый и длительный процесс. Его оставляют частному сектору.



Во многих многоквартирных домах общие бомбоубежища были превращены в складские помещения, что сделало их непригодными для использования в качестве укрытий. Данные за 2019 год показывают, что примерно 20% из более чем 12 600 государственных приютов в стране непригодны для использования. Многие из тех, что подходят, не могут вместить большое количество людей в течение длительного периода времени.



С тех пор правительство разработало план эвакуации жителей юга Израиля. Во время вспышки насилия на прошлой неделе тысячи жителей были вывезены в районы за пределами обстрела.



В прошлом месяце министерство обороны Израиля объявило, что расширяет свой проект убежища на северной границе, добавляя больше деревень, которые имеют право на финансируемые государством убежища.



