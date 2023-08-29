



Несколько фактов о неравенстве в системе образования перед стартом учебного года

1-ого сентября два ребенка из двух соседних городов пойдут учиться, но каждого из них ожидают разные условия обучения. Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал несколько фактов, которые важно знать о разрывах в системе образования. Факты основаны на его отчетах. "Равенство возможностей начинается с образования. Многие наши отчеты фокусировались на разнице в сфере образования между центром и периферией. Недопустимо, чтобы между детьми существовало неравенство." – заявил Энгельман.



Факты о неравенстве в системе образования



Обеспеченные муниципалитеты (социально-экономические кластеры 9-10) инвестируют в каждого ученика на несколько тысяч шекелей в год больше, чем слабые муниципалитеты (социально-экономические кластеры 1-2). На сколько больше? Разница в среднем бюджете на ученика составляет около 3,400 шекелей в год.



Основная часть учеников, изучающих точные предметы на повышенном уровне (5 учебных единиц), находится в школах с высоким социально-экономическим статусом.



Разница в достижениях между еврейскими и арабскими учениками на экзаменах PISA, проведенных в 2018 году достигла 30%.



Местные органы власти, вкладывают средства, чтобы улучшить достижения учеников. Однако и здесь существует большая разница. Например, в Рамат-Гане было инвестировано 61 миллион шекелей в финансирование внешних образовательных программ в 2020-22 годах. В сравнении с этим, в Каукаб-абу-аль-Хиджа власть не финансировала их вообще, и внешние программы финансировались Министерством образования.



Также инвестиции местных властей в ремонтные работы и безопасность образовательных учреждений, сверх бюджета, который они получают для этой цели от министерства образования, зависят от экономической способности каждого муниципалитета. В Шохаме, например, расходы на ремонт в школах в 2022 году составили около 793 тысячи шекелей, а в Тамре всего 4,800 шекелей.



А что происходит, когда дети хотят провести время с пользой после уроков, например заняться спортом? В городах с низким социально-экономическим статусом на 40% меньше спортивных площадок, чем в городах с высоким социально-экономическим статусом. В городах, с преимущественно ультраортодоксальным населением, спортивных площадок на 90% меньше по сравнению с другими городами. В арабских городах спортивных площадок меньше на 38% по сравнению с еврейскими.



32% детей в возрасте 3-4 лет, у которых в детских садах нет второй няни, обучаются в детских садах, которые находятся в городах с низким социально-экономическим статусом (кластеры 1-3).



В 2020 году в школах и детских садах Израиля не хватало 10,219 классных комнат. Поскольку не было построено достаточно постоянных классных комнат, с 2007 по 2021 годы было создано около 5,000 временных классных комнат как временное решение. Однако большинство из них находятся в городах с низким социально-экономическим статусом.



Субсидирование яслей не соответствует потребностям наиболее нуждающихся в них семей. Например, в иерусалимском округе, например, количество жителей в населенных пунктах с низким социоэкономическим статусом (1-4) в 3.2 раза больше, чем в центре страны, но число яслей меньше на четверть.



Более подробно об этих фактах можно узнать из отчетов госконтролера, опубликованных на официальном сайте Управления государственного контролера: mevaker.gov.il