



“Непутевый муж”: основатель рок-группы “Агата Кристи” высказался об эмигрантах

После 24 февраля многие представители богемы перебрались из России в другие страны. В частности Алла Пугачева, Максим Галкин и Андрей Макаревич выбрали точкой назначения Израиль. До сих пор это вызывает бурные обсуждения в социальных сетях.



Ситуацию решил прокомментировать и основатель рок-группы “Агата Кристи”, Вадим Самойлов. Музыкант помогает беженцам из Донбасса и выступает с концертами перед российскими военнослужащими, считая, что к проукраинской позиции нужно относиться с состраданием:



«У меня часто спрашивают мнение о поведении Аллы Пугачевой, — отметил Самойлов. — Я считаю, что она совершает свой маленький женский подвиг, поддерживая, в общем-то, непутевого мужа. И она, действительно, если высказывается о СВО, то очень размыто, расплывчато и без конкретики. Потому что Алла Борисовна – мудрый человек»



Менее лестно лидер рок-группы отозвался о другом “коллеге по цеху” в интервью сайту Украина.ру:



“К тем, кто откровенно высказывает свою проукраинскую позицию, я отношусь с состраданием и миролюбием. Я считаю, что заблудшему человеку всегда нужно давать шанс пересмотреть свои взгляды на жизнь. Конечно, есть люди, которые уже перешли грань. К сожалению, например, Андрей Макаревич наговорил про русских людей, про нас такие неприемлемые вещи, что снимать трубку и разговаривать с ним не хочется”.



