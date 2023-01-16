



"Непристойное неравенство": 40,5% богатства Индии принадлежит всего 1% населения

В 2022 году число миллиардеров в Индии увеличилось до 166 человек по сравнению со 102 в 2020 году, говорится в новом отчете Oxfam. При этом бедняки в Индии "не могут позволить себе даже предметы первой необходимости для выживания".



Благотворительная организация призвала министра финансов Индии ввести налог на капитал сверхбогатых, чтобы решить проблему "непристойного" неравенства.



Доклад "Выживание самых богатых" был опубликован в начале Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.



В отчете подчеркивается большое неравенство в распределении богатства в Индии и говорится, что более 40% богатства, созданного в стране с 2012 по 2021 год, принадлежит всего 1% населения. В то же время только 3% достались беднякам, которые составляют 50% населения Индии.



В 2022 году состояние самого богатого человека Индии Гаутама Адани увеличилось на 46%, а совокупное состояние 100 самых богатых людей Индии достигло 660 миллиардов долларов.



В 2022 году Адани занял второе место в списке самых богатых людей мира по индексу благосостояния Bloomberg. Он также возглавил список людей, чье состояние в течение года продемонстрировало максимальный рост в мире.



Кроме того, существует перекос в системе налогообложения - бедняки и средний класс страны облагались налогом больше, чем богатые, сообщает Oxfam.



В отчете говорится, что примерно 64% ​​от общего налога на товары и услуги в стране приходится на беднейшие 50% населения, и только 4% приходится на верхние 10%.



"К сожалению, Индия находится на пути к тому, чтобы стать страной только для богатых. Маргинализированные жители страны — далиты, адиваси, мусульмане, женщины и работники неформального сектора продолжают страдать в системе, обеспечивающей выживание самых богатых", — сказал генеральный директор Oxfam India Амитабх Бехар.



В отчете добавлено, что в настоящее время богачи пользуются сниженными корпоративными налогами, налоговыми льготами и другими стимулами.



Чтобы исправить это несоответствие, благотворительная организация попросила министра финансов ввести прогрессивные налоговые меры, такие как налог на богатство, в предстоящем бюджете.



В отчете говорится, что налог в размере 2% на все богатство индийских миллиардеров поддержит питание голодающего населения страны в течение следующих трех лет.



Он добавил, что налог на богатство в размере 1% может финансировать систему здравоохранения Индии на протяжении более 1,5 лет.



По данным Oxfam, введение налога на состояние 100 крупнейших индийских миллиардеров в размере 2,5% или налогообложение 10 крупнейших индийских миллиардеров в размере 5% почти покроет всю сумму, необходимую для обучения в школе примерно 150 миллионов детей.



"Пришло время разрушить удобный миф о том, что снижение налогов для самых богатых приводит к тому, что их богатство каким-то образом "просачивается" ко всем остальным", — сказала Габриэла Бучер, исполнительный директор Oxfam International.



Она добавила, что налогообложение сверхбогатых критично необходимо для "уменьшения неравенства и возрождения демократии".

