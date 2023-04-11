



"Непостижимая щедрость": пожертвованные органы Люси Ди спасли пять жизней

Как сообщили в Национальном центре трансплантологии, органы жертвы террора Люси Ди были пересажены во вторник за несколько часов до ее похорон, что спасло жизни пяти человек. Ее вдовец, раввин Лео Ди, объяснил, что решение было принято на семейном совете.



"После трагедии оставшиеся четверо четверо членов семьи вместе приняли это решение. Когда врачи сообщили нам новости о том, что мозг Люси мертв, но она находится в таком состоянии, при котором она может пожертвовать свои органы, я собрал семью, и мы решили сделать это", — сказал Ди The Times of Israel.



Ди объяснил, что решение было обусловлено как религиозными соображениями, так и желанием его жены, которая обсуждала с ним донорство органов в прошлом.



48-летняя Люси Ди была тяжело ранена, когда террористы обстреляли ее автомобиль 7 апреля. Она скончалась в понедельник в медицинском центре "Хадасса" в Иерусалиме, несмотря на попытки врачей спасти ее жизнь.



Двое из пяти детей Ди — 20-летняя Майя и 15-летняя Рина — находились с ней в машине и были объявлены мертвыми на месте после стрельбы.



Семья направлялась из дома в поселении Эфрат к югу от Иерусалима на отдых в Тверию на севере страны. Лео Ди и другие члены семьи находились в другой машине и не пострадали.



Майя и Рина были похоронены 9 апреля, а похороны Люси состоялись во вторник днем.



Лео Ди сообщил, что у его старшей дочери Майи была карта донора органов, но из-за обстоятельств ее смерти донорство было невозможным.



Пять органов Люси Ди были трансплантированы во вторник в израильской больнице "Бейлинсон" и Медицинском центре "Шиба".



Сердце Ди перешло к 51-летней женщине, ее печень — к 25-летнему мужчине, а почки — к двум мужчинам — 30 и 50 лет. Ее легкие были пересажены 58-летней женщине. Ее роговицы также были собраны и позже будут переданы реципиентам.



Врачи, участвовавшие в сложной операции по извлечению и пересадке органов, высоко оценили семью Ди, иммигрировавшую в Израиль из Великобритании в 2014 году.



"Деяния этой благородной семьи — это точка света во тьме, и они спасли много жизней", — сказал доктор Дан Арвут, директор кардиоторакальной хирургии в "Бейлинсон".



Доктор Эвиатар Нешер, директор отделения трансплантации органов "Бейлинсон", сказал, что, несмотря на то, что он проводил такие операции в течение многих лет, он был чрезвычайно тронут силой семьи Ди.



"Их щедрость непостижима перед лицом такой ужасной трагедии", — сказал он.

