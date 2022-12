Непогода не испугала Санта-Клауса

В США заверили детей, что непогода, из-за которой было нарушено авиасообщение, не испугала Санта-Клауса, который намерен совершить свой ежегодный полет в канун Рождества.



"Время от времени нам приходится сталкиваться с полярным вихрем, но Санта живет круглый год в одном из них на Северном полюсе, поэтому он привык к такой погоде", — сказал старший сержант ВВС США Бен Уайзман.



Таким образом он ответил на многочисленные звонки детей, которые были обеспокоены тем, что из-за зимнего шторма Санта к ним не попадет.



The Canadian NORAD Region Tracks Santa team is getting ready for Dec 24th! 🎅 The 🇨🇦 🇺🇸 team wants all who believe to know that we have the watch on Christmas Eve to ensure Santa’s safe passage across Canada while he delivers joy! @NORADCommand pic.twitter.com/lDns497Nf1