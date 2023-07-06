



Непальский мужчина спустился на руках по лестнице с рекордной скоростью – видео

29-летний Хари Чандра Гири из Непала побил рекорд самого быстрого спуска по 75 ступеням на руках.



Хари, работающий в спортивном центре непальской армии, спустился по лестнице всего за 25,03 секунды, делая в среднем три шага в секунду. Он на пять секунд превзошел предыдущий рекорд, установленный Марком Кенни из США в 2014 году за 30,8 секунды.



Рекордный спуск спортсмен совершил по ступеням буддийского храма Джамчен Виджая Ступа, откуда открывается вид на знаменитую долину Катманду в Непале. Чтобы успешно зафиксировать рекорд, претендент должен спуститься по лестнице на руках, чтобы никакая другая часть его тела не касалась пола и не поддерживалась каким-либо образом. Делать это на высокой скорости чрезвычайно опасно и сложно, однако Хари сделал это легко, продемонстрировав мастерское владение своим телом.



@guinnessworldrecords Fastest time to descend 75 stairs on the hands 🙌 25.03 secs by Hari Chandra Giri 🇳🇵 ♬ original sound - Guinness World Records

Хари оттачивал свои навыки ходьбы на руках с восьмилетнего возраста, и теперь он завоевал четыре мировых рекорда Гиннеса. По словам спортсмена, он был вдохновлен побить рекорд, увидев видео с попытками других людей сделать это, потому что был уверен, что может добиться большего.Его первая попытка установить рекорд была предпринята в 2021 году, когда он побил рекорд Кевина Делько из Швейцарии. Хари сделал это за 12,65 секунды, побив рекорд Кевина в 14,58 секунды, который продержался до этого семь лет.Год спустя, 4 мая 2022 года, Хари показал самую быструю ходьбу на 50 метров на руках с футбольным мячом между ног за 25,58 секунды, чуть побив рекорд Чжан Шуана из Китая в 26,09 секунды. В тот же день Хари также установил новый рекорд по самой быстрой ходьбе на 10 метров на руках с футбольным мячом, зажатым ногами, сделав это за 4,49 секунды.Теперь рекордсмен добавил еще одну запись в свою коллекцию, но не планирует останавливаться на достигнутом.Как видно из приведенного выше видео, Хари может тянуть машину, идя на руках, и таким образом он потенциально может получить еще два титула в Книге рекордов Гиннеса.Рекорд самого тяжелого транспортного средства, буксируемого при ходьбе на руках, составляет 4020 кг, установленного Маттео Павоне из Италии в 2019 году, а самое быстрое время буксировки автомобиля на 50 метров при ходьбе на руках составляет 1 минуту 13,27 секунд, достигнутое Чжан Шуан в 2021 году.Уже побив один из рекордов Чжана, Хари, уверен в своих силах и жаждет преодолеть новую планку.