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Неожиданное признание: принц Гарри был кокаинщиком
06.01.2023 10:03 Алина Груднева

Неожиданное признание: принц Гарри был кокаинщиком

Принц Гарри в далеком прошлом, а именно, в подростковом возрасте употреблял кокаин.

По данным Sky News, об этом говорится в его автобиографии "Спэр".

Также Гарри признался, что убил во время службы в Афганистане 25 человек. 

Кроме того, он рассказал, что во время одной из ссор с братом, принцем Уильямом, на его спине появились "царапины и синяки"

По данным издания, копии автобиографии принца Гарри уже поступили в продажу в Испании за пять дней до официальной даты выхода в мировой прокат.

 

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