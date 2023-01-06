Неожиданное признание: принц Гарри был кокаинщиком
Принц Гарри в далеком прошлом, а именно, в подростковом возрасте употреблял кокаин.
По данным Sky News, об этом говорится в его автобиографии "Спэр".
Также Гарри признался, что убил во время службы в Афганистане 25 человек.
Кроме того, он рассказал, что во время одной из ссор с братом, принцем Уильямом, на его спине появились "царапины и синяки"
По данным издания, копии автобиографии принца Гарри уже поступили в продажу в Испании за пять дней до официальной даты выхода в мировой прокат.