



Неожиданное признание: принц Гарри был кокаинщиком

Принц Гарри в далеком прошлом, а именно, в подростковом возрасте употреблял кокаин.



По данным Sky News, об этом говорится в его автобиографии "Спэр".



Также Гарри признался, что убил во время службы в Афганистане 25 человек.



Кроме того, он рассказал, что во время одной из ссор с братом, принцем Уильямом, на его спине появились "царапины и синяки"



По данным издания, копии автобиографии принца Гарри уже поступили в продажу в Испании за пять дней до официальной даты выхода в мировой прокат.



