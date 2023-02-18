



Неожиданное признание Пэрис Хилтон: думала, что асексуальна

Наследница империи недвижимости Пэрис Хилтон считала себя асексуальной до тех пор, пока не встретила своего нынешнего мужа Картера Реума.



Неожиданное признание светская львица, которую поклонники по всему миру годами считали горячей блондинкой, сделала в интервью Harper's Bazaar.



По словам Пэрис, многочисленные свидания, через которые ей пришлось пройти в своей жизни, не придавали ей уверенности. В свои 20 лет знаменитость ставила под сомнение свою сексуальность.



"Я была известна как секс-символ, но все сексуальное приводило меня в ужас", - призналась она.



По словам Хилтон, ей нравилось целоваться, но дальнейшее развитие событий приводило ее в ужас.



"Из-за этого многие мои отношения не сложились", - отметила она.



Пэрис подчеркнула, что все изменилось в 2019 году. Именно тогда она встретила своего избранника на вечеринке друга в честь Дня Благодарения. По ее словам, моментально между ними "возникла химия". О своих предыдущих трех помолвках после встречи с мужем Хилтон моментально забыла.