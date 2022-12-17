



Необычный стартап: сервис, рассылающий письма близким после смерти человека

Идея стартапа состоит в том, чтобы дать возможность людям оставить упоминание о себе, написав важные слова родным и близким. При этом, писем может быть несколько, чтобы адресовать их разным лицам. У сервиса уже есть первые пользователи из Украины, и впоследствии стартап планирует выйти на международный рынок.



По словам разработчика, такое "последнее письмо" может выполнять как психологическую, эмоциональную, так и вполне прагматическую функции :

прежде всего, облегчить родным боль при потере близкого человека, помочь обрести душевное спокойствие, сообщив их о последних мыслях родного человека; передать цифровые и другие активы близким и коллегам, в том числе идеи, коды доступа или пароли.



Работает ресурс таким образом:

пользователь регистрируется на сайте Idied;

создает письма и настраивает их таким образом, чтобы избранные люди могли просмотреть их по ссылке при смерти пользователя;

ссылка становится доступной для избранных людей, если пользователь не заходит на сервис в течение 30 дней.

для предпринимателей Idied решает проблему передачи доступов к аккаунтам, магазинам, документам и другим важным рабочим моментам, которые обычно трудно восстановить в случае внезапной смерти ответственного сотрудника;

для диджитал-специалистов, прежде всего программистов, позволяет передавать цифровые активы, в частности пароли к криптокошелькам и криптобиржам;

для фрилансеров – ведение личного дневника с максимальной защитой и передача доступа к различным цифровым и интеллектуальным активам;

для журналистов – безопасная передача важной информации для публики даже в случае смертельной угрозы жизни;

для тяжело больных – написание и передача последних слов родным, если те не могут находиться рядом.

При этом, для владельцев Pro-аккаунта логиниться на сервисе хотя бы раз в месяц не нужно – сервис автоматически отслеживает статус пользователя в Telegram, а именно, когда он заходил в соцсеть.Как отмечает Олег Копыл, аудитория стартапа довольно широкая, однако основных целевых групп не так уж много. Это, в частности, предприниматели, диджитал-специалисты, журналисты, фрилансеры и тяжело больные люди:“Мы хотим предоставить возможность всем внести конкретику и подвести итоги еще во время жизни, чтобы в случае смерти не осталось недосказанности или открытых вопросов”, – отмечает маркетолог Idied Богдан Щербаков.Idied монетизируется путем платных подписок на Pro-версию аккаунта на сервисе, которая включает в себя отслеживание статуса в телеграме, отправку писем дополнительно по электронной почте и неограниченное количество созданных писем на платформе.Сейчас Idied ищет инвестиции для дальнейшего развития, масштабирования и продвижения. Разработчик поделился, что вложил в продукт только чуть больше 200 долларов, – на маркетинг, дизайн, домен и сервер сервиса.