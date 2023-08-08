



Необычный рекорд: Девочка сделала сальто на роликах над 12 друзьями

Американский подросток Миа Петерсон установила эпический рекорд, выполнив сальто "барани" над 12 своими друзьями.



Благодаря этому невероятному трюку 15-летняя девушка из Калифорнии (США) установила рекорд среди людей, совершивших сальто "барани" на роликовых коньках, сообщает сайт Книги рекордов Гиннеса.



Таким образом, Миа была включена в число молодых рекордсменов Гиннесса.



Сестра подарила девочке на 11-летие ролики. К 13 годам Миа влюбилась в этот вид спорта и стала завсегдателем скейт-парка, где у нее появились друзья по увлечению.



Но один из самых сложных трюков, которым научилась Мия и который вывел ее выступления на новый уровень, — это сальто барани — гимнастический элемент, состоящий из сальто вперед с полуоборотом.



Миа сначала пробовала делать сальто в специальной яме с поролоном, а позже на асфальте. Не все проходило гладко, были и травмы: 27 швов на расколотом подбородке и сломанные ребра.



Затем однажды друг Мии предложил ей попробовать перелететь через него, пока он лежит на земле. Ей потребовались некоторые уговоры, но в течение нескольких дней она перелетела через девять человек подряд.



Мия каждый день часами тренировалась. Сейчас 16-летняя девушка, несмотря на нехватку свободного времени, все еще успевает кататься на роликах несколько раз в неделю, и регулярно участвует в соревнованиях.



После долгих тренировок 16 июля 2022 года Миа собрала 12 других фигуристов в Laguna Niguel и пролетела над ними, чтобы заявить о себе как о мировой рекордсменке.



Талантливый подросток считает, что при упорном труде и самоотверженности все возможно.

