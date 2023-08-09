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Необычное сочетание: выпущено мороженое со вкусом черного хлеба
09.08.2023 17:15 Алина Груднева

Необычное сочетание: выпущено мороженое со вкусом черного хлеба

В Великобритании появилось необычное мороженое со вкусом черного хлеба.

По данным The Mirror, такое необычное вкусовое сочетание создала компания English Heritage.

Ранее фирма уже экспериментировала с разными странными вкусами, например, пармезан и огурец. Привкус черного хлеба стал еще одной необычной новинкой, мнения туристов о которой разошлись. Одни раскритиковали такое вкусовое сочетание, другие наоборот от него в восторге.

Такое мороженое продают за 7 фунтов стерлингов за штуку в ряде заведений по всей стране. За основу был взят старинный грузинский рецепт.

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