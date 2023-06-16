



Необычная акция: В Бельгии запустили трамвай-сад – фото

В бельгийском городе Антверпен запустили по маршруту необычный трамвай, который похож на теплицу в ботаническом саду. Об этом пишет District Antwerpen.



Оригинальный трамвай-сад был на маршруте всего один день. Это была рекламная кампания программы "Цветящиеся кварталы". Так власти призывают горожан украшать свои фасады зеленью и цветами.



Власти обещают, что всем жителям Антверпена, желающим озеленить свои фасады и балконы, обеспечат бесплатные саженцы растений, цветочные горшки и почву. А еще коммунальщики могут помочь горожанам установить вертикальные и горизонтальные системы для полива растений и даже снять тротуарную плитку, чтобы засадить территорию цветами или засеять травой.



Рекламный трамвай-сад очень понравился жителям Антверпена, которые рассматривали растения, знакомились с условиями программы “Цветущие кварталы” и фотографировались на зеленом маршруте.



В прошлом году в Антверпене кампания "Цветущие кварталы" прошла с большим успехом. Благодаря ей обустроили 200 садов, высадили 170 деревьев и более 100 зеленых вьющихся растений на фасадах.