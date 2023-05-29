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"Необратимый ущерб ущерб - как транс-мода вредит девочкам". Скандал в Рамат-Гане
29.05.2023 07:12 Аркадий Бочаровский

"Необратимый ущерб ущерб - как транс-мода вредит девочкам". Скандал в Рамат-Гане



28 мая у здания издательства "Села Меир" в Рамат-Гане прошла демонстрация против  презентации книги "Необратимый ущерб - как трансгендерная мода вредит девочкам"

“Мальчику-трансу” удалось проникнуть на презентацию. "Мальчик" кричал на английском языке: "Мы не болезнь", после чего охранники опрокинули его на пол. Один из присутствующих на презентации ответил: "Вы - болезнь". Мальчик повторил: "Мы не болезнь, мы люди, которые заслуживают права на собственное тело".
 

 

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