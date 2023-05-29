



"Необратимый ущерб ущерб - как транс-мода вредит девочкам". Скандал в Рамат-Гане





28 мая у здания издательства "Села Меир" в Рамат-Гане прошла демонстрация против презентации книги "Необратимый ущерб - как трансгендерная мода вредит девочкам"



“Мальчику-трансу” удалось проникнуть на презентацию. "Мальчик" кричал на английском языке: "Мы не болезнь", после чего охранники опрокинули его на пол. Один из присутствующих на презентации ответил: "Вы - болезнь". Мальчик повторил: "Мы не болезнь, мы люди, которые заслуживают права на собственное тело".

