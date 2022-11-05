Новости » Life Style
Нэнси Пелоси процитировала израильского поэта Эхуда Манора
05.11.2022 09:15 Ольга Белозерова

Нэнси Пелоси процитировала израильского поэта Эхуда Манора

Делая свой первый публичный комментарий после того, как ее муж подвергся жестокому нападению в их доме, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси процитировала израильского поэта Эхуда Манора.

Как сообщает Ynet, Пелоси процитировала стих Манора "У меня нет другой страны".

"Я не могу молчать в свете того, как изменилась моя страна, не оставлю попыток напомнить ей. Я буду петь ей в уши свои крики, пока она не откроет глаза. как моя страна изменила свое лицо", - сказала Пелоси.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы