



Нэнси Пелоси процитировала израильского поэта Эхуда Манора

Делая свой первый публичный комментарий после того, как ее муж подвергся жестокому нападению в их доме, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси процитировала израильского поэта Эхуда Манора.



Как сообщает Ynet, Пелоси процитировала стих Манора "У меня нет другой страны".



"Я не могу молчать в свете того, как изменилась моя страна, не оставлю попыток напомнить ей. Я буду петь ей в уши свои крики, пока она не откроет глаза. как моя страна изменила свое лицо", - сказала Пелоси.



