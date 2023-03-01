



Нельзя "желать зла": Twitter усилила правила по агрессивным высказываниям



В социальной сети Twitter начали работать дополненные правила по “насильственным высказываниям”. Это первое ужесточение правил при директорстве Илона Маска. Об этом Twitter сообщила у себя на странице.



Теперь пользователям запрещено “желать зла” и выражать другие аналогичные чувства.



"Это включает (но не ограничивается этим) пожелание смерти, страдания от болезней, трагических событий или других физически вредных последствий", – говорится в сообщении Twitter.



Ранее подобные твиты не противоречили политике компании. Кроме этого, теперь нельзя угрожать гражданским домам и убежищам, а также инфраструктуре, которая имеет важное значение для повседневной, общественной или деловой деятельности. При нарушении новых правил пользователя могут заблокировать или заставить удалить пост.



После запуска обновлений в работе Twitter произошел глобальный сбой. В большинстве случаев пользователи жалуются на работу приложения – 55% и затруднения с использованием сайта Twitter 38%. У остальных пользователей возникли проблемы с соединением с сервером. О некорректной работе соцсети сообщили более 4,5 тысяч пользователей. О сбоях в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Европы и Азии и других стран.