



"Нельзя оставить репатриантов без средств существованию и обвинять их в отъезде"

Исследование, недавно проведенное организацией The Reboot Startup Nation, показало, что 61% из 70 тыс. репатриантов, прибывших из России и Украины в 2022 году, столкнулись с трудностями при переводе денег в Израиль. 37% не смогли открыть счет в банке, 93% было отказано в той или иной услуге без письменных объяснений. Социолог София Тополев-Луз отмечает, что 60% репатриантов последней волны – трудоспособного возраста.



Вследствие обращения Центра юридической помощи репатриантам под руководством заммэра Ашдода Эли Нахта, Банк Израиля опубликовал требования к коммерческим банкам упорядочить работу со счетами новых репатриантов последней волны из России и Украины. Новое распоряжение касается, в том числе, перевода денег из-за границы.



"Филиал банка - не отдельное государство со своими законами, и он не может отказать в приёме денег из-за России без объяснений и по своему усмотрению", отметил адвокат Эли Нахт. Он добавил, что невозможно издеваться над репатриантами с помощью неоправданных финансовых ограничений, оставлять людей без средств существованию, а потом обвинять их в отъезде из Израиля.



На этой неделе контролёр над деятельностью банков Яир Авидан направил специальное письмо руководителям банков и потребовал относиться более чувствительно к обращениям репатриантов, недавно прибывшим из России и Украины. По словам Авидана, санкции, наложенные на российские финансовые организации, безусловно, имеют значение для банковской системы, однако израильские банки должны выработать чёткие правила в отношении новых репатриантов. Следует удовлетворять просьбы об открытии счёта и переводе денег, а в тех случаях, когда банк отказывается предоставить те или иные услуги, необходимо объяснить причины отказа.



"В последнее время в Банк Израиля поступают жалобы общественных организаций, которые выражают обеспокоенность безразличным отношением банков к новым репатриантам. В связи с этим, я обращаюсь к руководителям с просьбой позаботиться о предоставлении необходимой информации на русском и украинском, а также выработать правила открытия счёта и перевода денег, которые будут обязывать все филиалы того или иного банка", - отметил Яир Авидан.



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