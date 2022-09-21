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Неизвестный ворвался в дом Джастина Бибера
21.09.2022 02:22 Александр Юзовский

Неизвестный ворвался в дом Джастина Бибера

Неизвестный ворвался в дом известного канадского певца Джастина Бибера в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что нежеланного гостя заметила служба безопасности. Началась погоня, в которой приняла участие полиция. Известно, что инцидент произошел в прошлую субботу.

"Нам сказали, что когда охрана подошла к мужчине, он побежал... перепрыгнул через одну из стен и направился в район. Охрана бросилась в погоню, но парень исчез. Джастина и Хейли (супруга певца - Ред.) не было дома… они уехали в отпуск", - сказал инсайдер портала TMZ.
 

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