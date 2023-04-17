



Негев чествует французский город-побратим за спасение евреев во время Холокоста

С 1940 до конца 1944 года жители города Ле-Шамбон-сюр-Линьон и окрестных ферм и деревень на юге центральной части Франции предоставили убежище примерно 5000 человек, в основном евреям, бежавшим от властей Виши и немцев. Нигде больше нигде в оккупированной Европе не происходило так долго никаких других общественных усилий такого масштаба.



Это малоизвестная часть истории Холокоста, но для некоторых жителей Мейтара в северном Негеве очень важная.



Мейтар и Ле-Шамбон-сюр-Линьон являются городами-побратимами, и несколько жителей Мейтара ежегодно в течение многих лет посещают французскую деревню на Йом ха-Зикрон.



На протяжении многих лет отношения городов-побратимов даже не упоминались на ежегодных церемониях в Мейтаре, посвященных Дню Холокоста. Но несколько лет назад Шимон Перец, член муниципального совета Мейтара, был с визитом во Франции и, заинтересовавшись Ле Шамбоном, решил самостоятельно посетить город.



Тогдашний мэр Элиан Вокье, родом из Бельгии , не знала историю города до тех пор, пока 20 лет назад не решила купить летний дом в горном курортном районе. Узнав об удивительном прошлом региона, она задумала создать музей, посвященный сохранению истории этого места.



Она решила участвовать в политической жизни города, чтобы продвигать эту идею, и была избрана мэром. Вокье сумела найти доноров для музея. Небольшой стеклянный закрытый музей Lieu de Memoire открылся в 2013 году и был удостоен знака европейского наследия Европейской комиссии.



Именно после первой встречи Шимона Переца с Элиан Вокье он пообещал возвращаться в город каждый год в день Холокоста.



Соглашение о городах-побратимах между Ле Шамбоном и Мейтаром было подписано в 2006 году. Оно последовало за инициативой жительницы Мейтара Угетт Эльхадад и ее партнера Ниссима Цвили, который был послом Израиля во Франции с 2002 по 2005 год.



После церемонии подписания главой муниципального совета Мейтара Соломон Коэн привез группу молодежи в Ле-Шамбон, а тогдашний мэр Ле-Шамбона Фрэнсис Валла приехал с визитом в Мейтар.



В честь подписания соглашения в Мейтаре была посажена эвкалиптовая роща.



Эта чрезвычайная храбрость стала достоянием общественности в 1990 году, когда Яд Вашем признал деревню и ее окрестности "Праведником народов мира". С тех пор 90 человек из Ле-Шамбона и его окрестностей были отмечены как "Праведники". О Ле Шамбон-сюр-Линьон сняты два фильма — документальный и беллетризованная драма, а также написано более десятка книг и исследований.