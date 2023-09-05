Негев: бедуинские дети добираются до школы на верблюдах
В израильских социальных сетях распространились видео, снятые на юге страны, в Негеве.
Многие ученики из бедуинской диаспоры приезжают в школу на верблюдах, так как в этом году у них нет подвозки.
Тысячи родителей из бедуинского регионального совета Неве-Мидбар отправили своих детей на верблюдах и ослах в знак протеста против забастовки транспортной компании, вызванной отсутствием достаточного бюджетного финансирования со стороны министерства образования.