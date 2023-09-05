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Негев: бедуинские дети добираются до школы на верблюдах
05.09.2023 11:46 Аркадий Бочаровский

Негев: бедуинские дети добираются до школы на верблюдах

В израильских социальных сетях распространились видео, снятые на юге страны, в Негеве.

Многие ученики из бедуинской диаспоры приезжают в школу на верблюдах, так как в этом году у них нет подвозки.



Тысячи родителей из бедуинского регионального совета Неве-Мидбар отправили своих детей на верблюдах и ослах в знак протеста против забастовки транспортной компании, вызванной отсутствием достаточного бюджетного финансирования со стороны министерства образования.

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