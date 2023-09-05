



Негев: бедуинские дети добираются до школы на верблюдах

В израильских социальных сетях распространились видео, снятые на юге страны, в Негеве.



Многие ученики из бедуинской диаспоры приезжают в школу на верблюдах, так как в этом году у них нет подвозки.

אלפי הורים מהמועצה האזורית הבדואית נוה מדבר שלחו את ילדיהם עם גמלים וחמורים במחאה על שביתת חברת ההיסעים בעקבות היעדר תקצוב מספק ממשרד החינוך@milleryuval_ @ShaniRami pic.twitter.com/MkF0yRYcue — גלצ (@GLZRadio) September 5, 2023

Тысячи родителей из бедуинского регионального совета Неве-Мидбар отправили своих детей на верблюдах и ослах в знак протеста против забастовки транспортной компании, вызванной отсутствием достаточного бюджетного финансирования со стороны министерства образования.