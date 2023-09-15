



Нефтяной бизнес Пригожина переписали на 27-летнего полицейского из Петербурга

Компанию покойного главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которая занимается добычей нефти и газа в Сирии, передали под управление молодому полицейскому из Санкт-Петербурга.



Собственник компании "Велада" сменился 12 сентября, следует из данных "Контур.Фокус".



Как сообщает издание The Moscow Times, новым владельцем нефтяного бизнеса Пригожина стал 27-летний Владимир Зленко. Как минимум до 2021 года Зленко служил полицейским и получал зарплату в управлении МВД по Приморскому району Петербурга. В телефонных книгах других пользователей он записан как "Володя Опер" и "Владимир МВД". В чьих интересах он стал номинальным владельцем компании Пригожина, неизвестно.



Известно, что "Велада" была создана в 2015 году, а в 2019-м она получила контракт на добычу нефти и газа в Сирии на месторождении площадью 2159 кв.км. Это первый известный факт смены собственника компании из бизнес-империи Пригожина.