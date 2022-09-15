



Недвижимость в Израиле: как теперь покупать квартиру?

Цены в стране сейчас поднялись практически на все, коснулось ли это и жилья? Как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости?



М.Р.: Да, будем честны, рынок недвижимости тоже меняется. Цены действительно поднялись. Сегодня говорят, что рынок принадлежит продавцам, то есть владельцам квартир. Так оно отчасти и есть.



То есть сейчас - самое время продавать жилье?



М.Р.: Я бы сказала, что скорее да, чем нет. Конечно, все зависит от конкретной ситуации. Например, когда дети вырастают и выходят из родного дома, как правило, не остается необходимости в большой квартире или доме. Тогда наступает лучшее время, чтобы продать и купить что-то подходящее, поменьше, а еще лучше - хорошо продать и купить дом в тихом, уютном месте на периферии.



Реально ли купить/продать квартиру самому или лучше обращаться к специалистам?



М.Р.: Реально, но специалист на 100 процентов сделает это грамотнее и выгоднее для вас. Он подберет наилучший способ сделки, найдет лучшую цену, чтобы и сам процесс и результат соотвестсвовали всем вашим ожиданием. Специалист устроит дело таким образом, что вам не придется идти на компромиссы, сделает это оперативно и вам не придется тратить лишнее время и нервы на исправление каких-то ошибок, которые иногда случаются, когда имеешь дело с незнакомым для себя полем деятельности.



Какие районы Израиля перспективны с точки зрения недвижимости?



М.Р.: Я уже упоминала об этом и повторюсь снова. Мой главный совет - периферия. Даже если вы не въезжаете в квартиру прямо сейчас – это серьезное вложение, а стоимость недвижимости не в центре в разы ниже. Кроме того, инфраструктура периферии развивается молниеносно и те территории, которые еще 10 лет назад казались недосягаемыми, сейчас – предмет мечты.



Недалеко от центральных районов есть города поменьше. Они быстро развиваются, а цены на жилье в отличие от центра отличаются разительно! Например, один из таких городов - зеленых, быстро развивающихся и благоприятных для жизни - Мигдаль ха-Эмек. Просторный и цветущий город, расположен в Северном округе Израиля в 30 км от Хайфы, 10 км от Афулы и 110 км от Тель-Авива. Огромным плюсов города считается развитая система транспортного сообщения. Вы с легкостью можете быстро добраться в любую точку страны на поезде, автобусе или личном автомобиле (в том числе и по скоростной трассе, расположенной поблизости).



Давайте сделаем беседу более предметной. Сколько стоят там квартиры?



М.Р.: Есть множество параметров, от которых зависит окончательная стоимость жилья: метраж, район, наличие парковки и тд.



Например, дуплекс, в котором сочетается уют и современный дизайн. Второй этаж,

6 комнат (155 кв. м жилой площади) и балкон (30 кв. м), 2 ванные комнаты и душ. Сейчас стоит 950,000 шек.







А 4-х комнатная квартира с личным садом (120 метров - дом, 250 метров - территория), парковкой, мамадом и помещением под склад - 1,570,000 шек.







Эксклюзивный проект, которым занимаемся только мы: очень большая, просторная квартира в Рамат Ишай. 5 комнат, балкон 100 кв.м. (часть балкона оборудована перголой), мамад, склад, родительская спальня. И эта квартира сейчас продается за 2,280,000 шек.







Есть множество вариантов жилья в самом популярном районе Мигдаль Эмек - улица Нахаль а-Цви. Там уютная, но просторная 3-х комнатная квартира на 6 этаже (в здании всего 7), с балконом, родительской спальней, кладовкой, парковкой сейчас стоит всего 995,000 шек.







Исходя из опыта, как вы думаете, к чему надо быть готовым, когда покупаешь/продаешь жилье?



М.Р.: Необходимо быть оптимистичным, готовиться к приятным знакомствам и замечательным изменениям к лучшему! И конечно правильно все просчитать с грамотными специалистами!







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