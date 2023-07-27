



Недостаточный бюджет делает Израиль неподготовленным к лесным пожарам – отчет

На Израиль обрушивается одна волна жары за другой, и отчет показывает, что в случае возникновения крупномасштабных пожаров страна остается крайне неподготовленной. Согласно отчету, полученному Ynet, пожарно-спасательной системе Израиля в настоящее время не хватает 1460 пожарных. Сейчас насчитывается около 1900 активных пожарных, что намного ниже необходимых 3360 человек.



В отчете Научно-исследовательского центра Кнессета также указывается на 23-процентное расхождение в количестве пожарных депо, которое в настоящее время составляет 123. Кроме того, существует нехватка пожарных машин – их всего 566, что примерно на 90 меньше оптимального количества.

Согласно отчету Кнессета, “эти пробелы образовались за последние несколько лет из-за недостаточности бюджетных ассигнований” особенно в периферийных районах, за пределами крупных городских узлов.



Несмотря на прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, когда после пожара в Кармеле в 2010 году было построено около 60 депо, организация пожарных частей, тем не менее, не соответствует своей цели по размещению пожарных депо в стратегически важных местах с временем реагирования до семи минут с момента приема экстренных вызовов. В настоящее время среднее время ответа составляет девять минут. Иногда опоздание всего на одну минуту может иметь решающее значение для спасения жизни.



Нехватка персонала привела к тому, что более 80% команд состоят всего из двух пожарных, что ставит их в опасное положение при ликвидации возгораний.



“После катастрофы в Кармеле пожарные добились значительного прогресса, но, к сожалению должен признать, что страна недостаточно подготовлена ​​к экстремальным сценариям, подобным тем, которые наблюдались в Греции”, – сетует высокопоставленный член пожарной комиссии. “Это только вопрос времени, когда мы столкнемся с подобными проблемами”.



В ответ Управление пожарно-спасательной службы заявило что оно готово противостоять вызовам глобального климатического кризиса, признав существующие пробелы. Ведомство активно работает над созданием эффективных средств повышения боеспособности для повышения возможностей борьбы с различными угрозами.



“В прошлом году мы получили существенное увеличение бюджета и добавили 250 сотрудников для оптимизации оперативного реагирования на обычные и чрезвычайные ситуации”, – сообщают там.