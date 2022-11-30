



Недалеко от Тель-Авива случайно нашли 3000-летнего скарабея

Во время школьной экскурсии в 7 км от Тель-Авива случайно нашли древнего скарабея, возраст которого оценивается в 3000 лет.

Об этом сообщает Аруц Шева.

"Мы бродили вокруг, когда я увидел на земле что-то похожее на маленькую игрушку. Внутренний голос сказал мне: "Возьми и переверни". Я был поражен: это был скарабей с четко вырезанной сценой, мечта любого археолога-любителя. Ученики были в восторге", - рассказал Гилад Штерн из Образовательного центра Управления древностей Израиля, который руководил экскурсией.

По словам специалиста Управления древностей Израиля Амира Голани, скарабей использовался в качестве печати и был символом власти и статуса.

Его могли надевать на ожерелье или кольцо. Он мог выпасть из рук важного и авторитетного деятеля, проезжавшего через местность, или быть преднамеренно закопанным в землю вместе с другими предметами.

"В нижней, плоской части печати-скарабея фигура изображена сидящей на стуле, а перед ней - стоящая фигура, рука которой поднята над рукой сидящего. Стоящая фигура имеет удлиненную голову, которая, по-видимому, представляет собой корону египетского фараона. Вполне возможно, что мы видим здесь сцену, в которой египетский фараон передает власть местному ханаанскому подданному", - предположил доктор.

Он считает, что эта сцена в основном отражает геополитическую реальность в ​​эпоху поздней бронзы (ок. 1500–1000 гг. до н. э.), когда местные ханаанские правители жили под политической и культурной гегемонией Египта.