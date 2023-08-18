



"Небесный особняк" миллиардера - копия Белого дома на крыше небоскреба

На вершине небоскреба Kingfisher Towers в Бангалоре, Индия, возведен настоящий "небесный особняк" миллиардера Виджая Малльи, который обошелся ему в 20 млн долл. Этот уникальный пентхаус поражает воображение своей роскошью и эксклюзивностью.



Этот невероятный пентхаус, который можно назвать скорее частной виллой, чем частью небоскреба, предлагает своему владельцу нечто впечатляющее. Среди его особенностей - вертолетная площадка, роскошный бассейн, два приватных лифта и даже небольшая лужайка.



Уникальность этого пентхауса заключается и в том, что он представляет собой своего рода отдельное жилище, полностью отделенное от остальных резиденций в небоскребе. Пожалуй, это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, роскошь и приватность (видео: gordey.bogdanov)









