



NEAUVIA - это стиль жизни!

Бренд NEAUVIA пришел к нам из Италии, но это швейцарская компания, которая занимается эстетической медициной, специализируясь на разработке органических гиалуроновых кислот, передового медицинского оборудования и медицинской уходовой косметики.



Компания основана в 2012 году. Заводы компании расположены в Италии, а штаб-квартира компании находится в Женеве. NEAUVIA фокусируется на инновациях и качестве своей продукции и предлагает самые передовые решения в мире эстетики и предлагает широкий спектр антивозрастных решений как для женщин, так и для мужчин.



На данный момент NEAUVIA представлена более чем в 80 странах мира.



Кроме инноваций и технологий уникальность компании в том, что именно она определяет каким будет следующее поколение эстетической медицины. Ведь именно бренд NEAUVIA создал один из самых высокотехнологичных медицинских аппаратов в мире, уникальную формулу гиалуроновой кислоты и передовую систему ухода, которую могут использовать как врачи, так и пациенты дома. NEAUVIA предлагает сразу несколько различных видов ухода, что позволяет компании проводить клинические исследования и формировать индивидуальный протокол ухода для каждого из своих продуктов.



Кредо руководителей компании NEAUVIA состоит в том, чтобы предоставить пациентам инструменты, позволяющие им сохранить молодость в современном мире анти-эйджинга проактивным, холистическим и эффективным способом, который начинается изнутри.



Гиалуроновые кислоты NEAUVIA являются результатом научных разработок, подтвержденных клиническими исследованиями, что делает их безопасным, чистыми и эффективными, а их уникальность заключается в сочетании с полиэтиленгликолем [PEG], что делает филлеры NEAUVIA более устойчивыми к теплу. Благодаря компоненту PEG иммунная система не распознает филлер NEAUVIA как чужеродное вещество, что обеспечивает низкий риск развития гранулемы вокруг него!







После инъекции вещество распределяется в тканях равномерно и в нужных местах без эффекта «застывшего лица». Оптимальный эстетический результат достигается за счет введения меньшего количества препарата и отсутствия отека благодаря сочетанию гиалуроновой кислоты с PEG, в отличии от гиалуроновой кислоты с BDDE.



Филеры с PEG были специально разработаны для возможности использования одновременно с передовым оборудованием в области аппаратной косметологии. Пациенты после инъекций смогут пройти такие эстетические процедуры ​​как: инфракрасный термолифтинг, плазмалифтинг, радиоволны или любую другую аппаратную процедуру, не опасаясь, что эффект от инъекций будет ослаблен в результате воздействия тепла.



Сегодня NEAUVIA предлагает 5 аппаратов для эстетической медицины, одобренных FDA и CEE.







Лазер EPIL ME, самый мощный в мире лазер для удаления волос, наряду с LASER ME — портативный неабляционный фракционный лазерный аппарат; аппарат плазма IQ — единственный в Израиле одобренный Минздравом портативный электрический микрохирургический аппарат; аппарат ZAFFIRO, единственный в своем роде в мире, который сочетает в себе термолифтинг с водным пилингом; и радиоволновой аппарат SECTUM для антивозрастного ухода – уплотнение тканей и подтяжка лица, скульптуринг и моделирование тела, он был специально разработан брендом NEAUVIA для использования в хирургических и дерматологических процедурах в области гинекологии и эстетической медицины.



Если дополнить процедуры препаратами NEAUVIA для ежедневного ухода, результаты будут потрясающими.







Комплексный подход NEAUVIA также включает систему NEAUVIA COSMECEUTICALS, которая является одной из самых передовых систем ухода в мире и может использоваться как врачами, так и пациентами. Она представляет собой средство ухода за кожей нового поколения, эффективность которых подтверждена клиническими исследованиями. Препараты этой серии содержат натуральные действующие вещества в высоких концентрациях, а также эффективнейшие технологические компоненты.



В Израиле NEAUVIA обладает учебным центром, где повышают квалификацию врачи-эстетисты, которые знакомятся с инновациями в мире эстетики и технологиями итальянско-швейцарскоого бренда NEAUVIA .



Одним из самых именитых преподавателей NEAUVIA Israel является профессор Кассутто, итальянский пластический хирург с мировым именем.

Продукцию NEAUVIA Israel можно приобрести в клиниках лучших врачей Израиля, включая хирургов, дерматологов, а также врачей в области гинекологии и эстетической медицины по всей стране.



Средства из уходовой линии можно приобрести в избранных косметологических клиниках страны.



Сайт: https://neauviaisrael.com/