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Не везет в карьере: Сериал Меган Маркл и принца Гарри не был номинирован на Emmy
16.07.2023 14:28 Наталья Богинская

Не везет в карьере: Сериал Меган Маркл и принца Гарри не был номинирован на Emmy

Самая обсуждаемая премьера минувшей зимы – документальный сериал Меган Маркл и принца Гарри. Еще до релиза было понятно, что супруги выступят с обвинениями в адрес королевской семьи. Проект входит в число популярных сериалов Netflix.

Возможно, поэтому Меган и Гарри были очень удивлены, когда он не был номинирован на премию "Эмми".

“Меган и Гарри концентрируются на хорошем, как бы их не раздражало, что сериал не номинирован на премию Emmy. Им не везет в карьере. Но по иронии судьбы, пока они сосредоточены на личной жизни, людям интересно”, – пишет издание The Mirror.

 

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