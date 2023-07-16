



Не везет в карьере: Сериал Меган Маркл и принца Гарри не был номинирован на Emmy

Самая обсуждаемая премьера минувшей зимы – документальный сериал Меган Маркл и принца Гарри. Еще до релиза было понятно, что супруги выступят с обвинениями в адрес королевской семьи. Проект входит в число популярных сериалов Netflix.



Возможно, поэтому Меган и Гарри были очень удивлены, когда он не был номинирован на премию "Эмми".



“Меган и Гарри концентрируются на хорошем, как бы их не раздражало, что сериал не номинирован на премию Emmy. Им не везет в карьере. Но по иронии судьбы, пока они сосредоточены на личной жизни, людям интересно”, – пишет издание The Mirror.



