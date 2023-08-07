



"Не устаешь от партнера": Стас Пьеха - за "гостевой брак"

Певец Стас Пьеха не видит ничего плохого в гостевом браке и считает, что подобная форма взаимоотношений дает больше личного пространства.



По словам артиста, гостевой брак ошибочно путают с развратом и связывают его с неверностью. Однако это вовсе не так: в данном случае речь идет лишь о предоставлении своему партнеру личного пространства. Которого, кстати, как признался Пьеха, ему не хватало в прошлых отношениях.



"Для меня гостевой брак – это про возможность не жить постоянно на одной площади. В предыдущих отношениях меня это угнетало. Многие не приемлют гостевой брак, так как считают, что это путь к неверности".