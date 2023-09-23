



Не трогал лишь лицо, оно приносило деньги: Евангелиста о том, как ее избивал муж

Известная модель Линда Евангелиста призналась, что была жертвой домашнего насилия. Это случилось почти тридцать лет назад, но откровенно рассказать о тех мучениях, которые пережила модель, она смогла только сейчас.



Ее систематически избивал муж – владелец модельного агентства Джеральд Мари. Пять лет пара провела в официальных отношениях, и все эти годы были для Евангелисты “кошмаром”. В 1993 году пара объявила о разводе, но уйти оказалось совсем не просто.



“Легче сказать, чем сделать и разорвать эту оскорбительную связь. Я понимаю эту концепцию, потому что она мне понравилась. Ах, если бы дело было лишь в том, чтобы сказать: “Я хочу развестись, удачи“… Но это так не работает”, – признается Евангелиста.



Муж избивал ее на протяжении всей совместной жизни, но никто кроме Линды не знал об этом. Она старательно замазывала синяки на теле, чтобы не возникало вопросов.



“Он не прикасался к моему лицу только потому, что оно приносило деньги. Я вышла за него замуж, когда мне было 22, а развелась, когда мне было 27, и он отпустил меня при условии, что получит все. Но я была в безопасности и обрела свободу”, – поведала звезда.



Мари оказался жестоким человеком и это подтверждает не только Евангелиста. Несколько лет назад ряд моделей обвинил его в сексуальном насилии. Линда верит их словам, ведь пострадавших более десяти человек, есть те, кто подвергся насилию в возрасте 14 лет. Но довести это уголовное дело до суда не удалось, из-за срока давности его закрыли.



“Слушая предполагаемых жертв сейчас и основываясь на своем собственном опыте, я верю, что они говорят правду. Это разбивает мне сердце, потому что это раны, которые, возможно, никогда не заживут”, – сокрушается она.



Сегодня она в открытую говорит о жестокости модельера и поддерживает всех, кто пострадал от его действий.



“Я бы хотела, чтобы такие придурки дважды подумали и испугались, и я бы хотела, чтобы все женщины знали, что они не одиноки”, – добавила Евангелиста в документальном фильме Apple TV + “Супер модели”.



В адрес Мари выдвигала обвинения и еще одна супермодель – Карен Мюлдер. После Карен оказалась в психиатрической больнице, а оплачивал лечение тот самый Джеральд Мари.