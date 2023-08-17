



Не только права, но и обязанности: В России начались рейды против новых граждан

Полиция Санкт-Петербурга доставила в военкоматы более 100 “мигрантов с российскими паспортами” после рейда на Софийской овощебазе, пишет РБК со ссылкой на местной Главное управление МВД.



“Полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян – гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы”, – говорится в сообщении МВД.



В Чебоксарах и Новочебоксарске ФСБ также начала поиск новых граждан РФ, не вставших на учет в военкомате, пишет местный портал pg21.



Облавы силовиков поддержал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он считает, что “паспорта теперь нужно выдавать вместе с постановкой на воинский учет”.